Os sinais de vida da democracia americana

É difícil escolher o lado pelo qual se deve olhar os resultados até agora conhecidos das eleições intercalares nos Estados Unidos. Se as previsões se confirmarem, os republicanos ganham, mas não têm razões para acudir à festa que, de acordo com a imprensa de Nova Iorque, Donald Trump preparava para a sua mansão na Florida. Mas, ainda de acordo com essas previsões, Joe Biden vai ter de governar com mais dificuldades do que na primeira metade do seu mandato. O que escolher, portanto? Uma pequena vitória para a democracia americana ou o mal menor de uma pequena derrota?