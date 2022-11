Requalificação da Almirante Reis, em Lisboa, vai passar por consulta pública até 2025

Tem sido um assunto unânime para quem ali passa, vive ou trabalha e, agora, até para quem governa a cidade: é preciso requalificar a Avenida Almirante Reis e toda a sua envolvente e ir além da discussão em torno da sua ciclovia. Os passeios estão em mau estado (obrigando muitos peões a escolher o piso mais confortável da via ciclável), há poucas árvores, os espaços verdes estão pouco cuidados ou sem utilização, e o trânsito é, por vezes, caótico.

Por isso, depois de ter deixado cair as alterações à ciclovia e prometido uma requalificação mais alargada da avenida, a Câmara de Lisboa vai dar esta quarta-feira o primeiro passo com a discussão da “metodologia para o desenvolvimento do Projecto Integrado de Requalificação do Eixo da Almirante Reis”. É o início de um processo de participação pública que arranca no próximo ano e vai estender-se até 2025, altura em que estarão definidos os termos do projecto de execução. Pelo meio, a avenida vai ainda ser estaleiro das obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa.

Por “projecto integrado”, o município entende que se deva incluir tudo aquilo que integra o espaço público, seja a acessibilidade pedonal, a mobilidade, a estrutura verde, a iluminação pública, o mobiliário urbano ou a drenagem. Será, segundo o município, uma intervenção numa área com 278 hectares e 2,7 quilómetros de comprimento, incluindo “todos os espaços públicos directamente ligados ao eixo, nomeadamente a Praça João do Rio, uma área alargada da Alameda D. Afonso Henriques, a Praça do Chile, o Largo da Igreja dos Anjos, o Largo do Chafariz do Intendente e todos os cruzamentos com as ruas adjacentes ao eixo”, refere a proposta a que o PÚBLICO teve acesso.

Ora este processo vai assentar num “processo de participação pública informado” para que seja a população a construir as bases de um programa de intervenção, semelhante ao que decorreu com a Praça do Martim Moniz (do qual escasseiam novidades).

O município estabelece como “foco principal a saúde e a segurança públicas, colocando no centro dos objectivos o bem-estar das pessoas através da mitigação dos problemas ambientais – qualidade do ar, ruído e onda de calor – e dando primazia às deslocações em modos activos e sustentáveis”, de modo a garantir “a melhoria da qualidade de vida dos residentes e de outros utilizadores desta importante artéria da cidade”.

O processo de participação pública terá início com uma campanha de informação à população sobre a situação actual do eixo da Almirante Reis, passando depois para a auscultação da população com a realização de quatro grupos de discussão e com a recolha de contributos anónimos para a melhoria da avenida. Estão previstos também seis sessões com forças vivas da cidade, como forças de segurança, comunidade escolar, movimento associativo, agentes dos transportes públicos, entidades culturais e artísticas, comerciantes, e ainda outras actividades com escolas.

Numa nota enviada ao PÚBLICO, o município considera esta uma “discussão crucial” para o futuro daquela zona e considera que “várias intervenções anteriores, especialmente as mais recentes como a ciclovia pop-up construída durante a pandemia, tiveram em conta as necessidades de apenas alguns utilizadores”.

A câmara refere ainda que não há um “projecto pré-definido” e que a intenção é mesmo “envolver desde início a população e perceber quais são os seus desejos e necessidades”, tendo em vista a “melhoria do espaço público e no aumento da coesão social e territorial”.

O município nota ainda que a requalificação da Avenida Almirante Reis vai estar integrada com a requalificação da Praça do Martim Moniz e com as intervenções previstas no plano de drenagem, já que vão decorrer simultaneamente em fases diferentes de intervenção.

​Este processo envolverá vários pelouros até chegar à conclusão do programa de intervenção. Mas, para tal, terá ainda de ser aprovado pelo executivo. Para a reunião de câmara desta quarta-feira, estão agendadas, além da proposta subscrita pela vereadora do Urbanismo, Joana Almeida, mais duas da oposição: uma do PCP, que quer a realização de um plano de urbanização para toda aquela zona, e uma subscrita pelos vereadores do BE, Livre e Paula Marques.