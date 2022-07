Os túneis que vão ser o “tubo ladrão” das águas que correm por baixo de Lisboa

Quando deixamos a água a correr num lavatório, a expectativa é a de que a casa de banho não inunde, graças ao pequeno orifício que nele existe e que permite que o excedente da água escape por ali. À escala da cidade, esse é o “princípio” que está por detrás dos dois grandes túneis que estão previstos no Plano Geral de Drenagem de Lisboa: serem uma espécie de “tubo ladrão” das águas que correm por baixo do solo e, assim, preparar a capital para as chuvas intensas que ocorram nos próximos 100 anos.