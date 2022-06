O que vai acontecer à ciclovia da Avenida Almirante Reis? Para já, nada

A alteração ao desenho da ciclovia da Avenida Almirante Reis voltou à discussão esta quarta-feira, com o presidente da câmara, Carlos Moedas, a retirar a sua proposta e a atirar para o “longo prazo” uma nova solução para a pista ciclável e sua envolvente. Breve história de como esta ciclovia tem posto a cidade a falar de mobilidade.

Era o início do Verão de 2020 e grande parte da população começava a deixar as suas casas, depois de meses de confinamento motivado pela pandemia. A Câmara de Lisboa, então liderada por Fernando Medina, desenhara um plano que pretendia criar mais espaço público e promover a mobilidade ciclável na cidade num período de recuperação pós-covid, onde se incluía a criação de uma ciclovia pop-up na Avenida Almirante Reis, no centro da cidade. Como é que, afinal, esta ciclovia se tornou um tema polémico na cidade?