Cerca de 20 mil assistentes operacionais terão aumento de 156 euros em Janeiro

Governo revelou nesta quarta-feira aos sindicatos a forma como irá fasear a valorização salarial dos assistentes operacionais com mais de 15 e 30 anos de carreira ao longo da legislatura.

O Governo já tinha avisado que a valorização salarial dos assistentes operacionais com mais de 15 ou 30 anos de serviço seria feita ao longo da legislatura e, nesta quarta-feira, apresentou aos sindicatos a sua proposta de faseamento. Em 2023, serão abrangidos cerca de 20 mil trabalhadores com 35 ou mais anos de serviço que, além do aumento anual previsto, avançam duas posições na tabela salarial.

Estes dados foram avançados pelo secretário-geral da Federação de Sindicatos de Administração Pública (Fesap), José Abraão, no final de uma reunião com o Governo.

Por exemplo, um assistente operacional que tem agora um salário de 709,46 euros e 35 anos de serviço terá, por via da subida geral anual dos salários, um aumento de 7,3%, passando para os 761,58 euros. Além disso, avança duas posições na tabela salarial, ao abrigo da medida para valorizar a antiguidade, ficando com um aumento total de 156 euros. No caso dos trabalhadores que estão na base da carreira, a subida será superior e poderá chegar aos 160 euros.

A carreira de assistente operacional tem 167.905 trabalhadores (dados de 30 de Junho de 2022) entre os quais se contam os auxiliares das escolas, guardas-nocturnos, impressores, canalizadores e condutores de máquinas. Destes, cerca de 115 mil têm mais de 15 ou de 30 anos de serviço e é a este universo que se aplicam os saltos adicionais na carreira.

Assim, ao aumento geral anual estes trabalhadores vão somar um (para quem tem mais de 15 anos de serviço) ou dois impulsos (para quem tem mais de 30 anos de serviços) na tabela salarial da carreira.

De acordo com o documento apresentado aos sindicatos, e que a Fesap ainda vai analisar, o Governo optou por dar prioridade aos trabalhadores mais antigos. Assim, em 2023, serão abrangidos os trabalhadores com 35 ou mais anos de antiguidade e, em 2024, a medida aplica-se aos 18 mil assistentes operacionais com 30 a 34 anos de serviço. Em ambos os casos, os trabalhadores avançam duas posições remuneratórias.

Em 2025, serão abrangidos os trabalhadores com 22 a 29 anos de antiguidade e, em 2026, os que têm entre 15 e 21 anos de carreira, que terão um impulso remuneratório.

“Já sabíamos que a medida seria faseada, mas vamos apresentar uma contraproposta ao Governo”, adiantou ao PÚBLICO José Abraão.

“O acordo [para a valorização dos trabalhadores da função pública assinado entre o Governo e os sindicatos da UGT] fala nos trabalhadores com mais de 30 anos de serviço e não se compreende que a primeira fase comece por quem tem 35 ou mais”, justificou, acrescentando que a sua expectativa é que o faseamento ainda possa sofrer alterações.