Morreu a “garota da voz de veludo” — as reacções à morte de Gal Costa

O Brasil acordou, nesta quarta-feira, com a notícia da morte da cantora brasileira Gal Costa, aos 77 anos. Da música à política e do Brasil a Portugal, as reacções à morte da artista rapidamente começaram a surgir nas redes sociais.

Uma das homenagens mais emocionadas partiu da também cantora brasileira Maria Bethânia, que disse estar em “choque”. “Nunca pensei falar sobre a dor de perder a Gal. O Brasil que ela sempre encantou com a sua voz única e magistral, hoje chora, como eu”, afirmou em declarações à Globo News.

O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil também lamentou a morte da sua “irmã Gaúcha”, enquanto o músico Caetano Veloso — que fez parte da banda “Doces Bárbaros” com Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia — partilhou uma publicação que tinha sido feita no perfil oficial de Gal Costa no Twitter com um vídeo no qual ambos interpretam a canção Sorte, em 1986, acompanhado de um emoji com um coração.

Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha @GalCosta — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 9, 2022

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, juntou-se às homenagens à artista, tendo partilhado uma fotografia dos dois. “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta”, escreveu.

Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.



?? @ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Por sua vez, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff destacou que a morte de Gal Costa “é um choque” e que “o Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história”.

A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. (segue o fio) #GalCosta pic.twitter.com/q822a9peca — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 9, 2022

A actriz brasileira Cláudia Raia agradeceu à cantora por contribuir para a arte brasileira, “inspirar e por deixar a sua marca no mundo”, enquanto o actor Bruno Gagliasso lembrou Gal Costa como “única” e “uma lenda”.

Gal é única. Uma lenda. Uma artista que faz parte da vida de cada um de nós. Gal Costa traduziu lindamente nossas emoções e seguirá como parte da nossa cultura e identidade. Obrigado por tanto, Gal. EVOÉ! — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 9, 2022

O cantor brasileiro Djavan afirma ser “inacreditável pensar na vida sem Gal” e Rita Lee homenageou “a garota da voz de veludo” ao partilhar uma fotografia de ambas.

A artista brasileira Vanessa da Mata lamenta a perda da “cara do Brasil” e da “voz mais linda e sentida de muitas gerações”.

Não tenho palavras para definir tamanha perda. A cara do Brasil. A voz mais linda e sentida de mtas gerações. Uma das maiores vozes do mundo de todos os tempos. Espontânea, verdadeira, livre! Estou paralisada @GalCosta pic.twitter.com/pGGYoRKz1u — Vanessa da Mata (@vanessadamata) November 9, 2022

Já o actor e humorista brasileiro Gregorio Duvivier recorda que “Gal Costa não foi só a maior cantora do mundo, mas do Brasil”.

Gal Costa não foi só a maior cantora do mundo, mas do Brasil. https://t.co/UkdzI5NtTr — Gregorio Duvivier (@gduvivier) November 9, 2022

Em Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, destaca que “a maravilhosa voz de Gal Costa faz parte da trilha sonora portuguesa das últimas décadas, quase tanto como da brasileira”.

Que triste notícia que nos chega do Brasil. A maravilhosa voz de Gal Costa faz parte da trilha sonora portuguesa das últimas décadas, quase tanto como da brasileira. Continuaremos a ouvi-la, como sempre. #GalCosta pic.twitter.com/4DW7SCWNS3 — João Cravinho (@JoaoCravinho) November 9, 2022

A actriz e fadista portuguesa Noémia Costa sublinhou que partiu “uma das divas da música brasileira” e agradeceu a Gal Costa “por tanto” — uma homenagem semelhante à do músico António Zambujo.

“Adeus, voz de anjo”, sintetizou a cantora portuguesa Rita Redshoes.