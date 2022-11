Governo egípcio pressionado por situação de activista preso em greve de fome

Ao terceiro dia, a questão dos direitos humanos está a subir de tom na 27.ª Cimeira do Clima das Nações Unidas (Conferência das Partes – COP27), em Sharm-el-Sheik, no Egipto, um Estado acusado de estrangular as vozes dissidentes e que, desde 2013, com a tomada do poder pelos militares e a subida de Abdul Fattah al-Sisi à presidência, fez dezenas de milhares de presos políticos. Um dos pontos mais importantes é a sobrevivência de Alaa Abd el-Fattah, o famoso activista com nacionalidade egípcia e britânica, que passou a maior parte da última década preso.

Desde Abril último, Abd el-Fattah mantém uma greve de fome restrita, tomando apenas um copo de chá e uma colher de mel todos os dias. Já numa situação frágil, depois de meses de restrição, o egípcio parou de ingerir alimentos a 1 de Novembro e no domingo, marcando o início da COP27, deixou de beber água, pondo em risco a sua vida num protesto silencioso pelos direitos humanos do seu país.

Alguns governantes presentes na COP27 levantaram esta questão. “É preciso tomar uma decisão, a libertação tem de ser tornada possível, para que não se chegue ao ponto da morte do grevista da fome”, disse nesta terça-feira o chanceler alemão, Olaf Schloz, aos jornalistas, segundo a agência noticiosa Reuters, garantindo que levantou a questão na cimeira.

Também o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse ter falado sobre a questão ao Presidente egípcio Abdul Fattah al-Sisi na segunda-feira. Sendo Abd el-Fattah também cidadão britânico, esta é uma questão especialmente delicada ao nível da diplomacia dos dois países.

O antigo embaixador britânico no Egipto John Casson é crítico sobre a posição do seu Governo em relação à actual crise. “Isto não é apenas uma daquelas coisas cruéis que acontecem, é criada devido às escolhas tomadas pelas pessoas no Egipto”, adiantou o ex-diplomata, que esteve no Egipto entre 2014 e 2018, citado pelo jornal britânico The Guardian. “É um dever fundamental do Governo proteger os nossos cidadãos e realmente não sei o que mais se pensa que se está a proteger ao refrearmo-nos nesta fase. Este é o momento para a pressão máxima.”

Também o Presidente francês, Emanuelle Macron, referiu que o Presidente al-Sisi estava “comprometido” a assegurar a “saúde” do activista e esperava que “houvesse resultados nas próximas semanas e meses”, adiantou a agência France Press (AFP). Já Sameh Shoukry, ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio e presidente da COP27, disse ao canal norte-americano CNBC que “estava confiante de que as autoridades prisionais iriam providenciar os cuidados de saúde” ao activista que todos os reclusos recebem. “Esta é uma questão de escolha pessoal, e mais uma vez é lidada dentro do sistema penal, dentro das regras e dos regulamentos que o governam”, acrescentou.

Egipto bloqueou sites

Abd el-Fattah é um caso proeminente de um regime acusado de estrangular a sociedade civil desde o golpe de Estado militar de 2013, que derrubou Mohamed Morsi, o primeiro Presidente democraticamente eleito no país. Desde então, mais de 60.000 pessoas foram presas pelo regime de Abdul Fattah al-Sisi​, de acordo com as organizações de direitos humanos, e muitos fugiram para fora do país.

É neste contexto que a Cimeira do Clima acontece, tendo havido muitas críticas às Nações Unidas por terem deixado que a conferência acontecesse no Egipto e pelos governantes internacionais não terem exigido às autoridades egípcias nenhuma mudança na sua política de direitos humanos em contrapartida à realização do encontro.

Na segunda-feira, o The Guardian dava conta de que os participantes na COP27 não conseguiam aceder ao sítio na internet da Humans Right Watch, começando a experienciar o que o resto da população egípcia vive há anos. Há pelo menos 600 sites bloqueados, entre os quais o canal noticioso Al Jazeera. Esta terça-feira já era possível aceder ao sítio da Humans Right Watch, pelo menos em Sharm-El-Sheik.

Foto Sanaa Seif, irmã de Abd el-Fattah, numa conferência nesta terça-feira em Sharm-el-Sheik SEDAT SUNA/EPA

Aproveitando os holofotes mundiais, surgiu uma pressão renovada sobre o regime egípcio. Na segunda-feira, três jornalistas anunciaram uma greve de fome exigindo a libertação do activista egípcio. “Parámos de comer porque Alaa Abd el-Fattah está em perigo de morte”, disse Mona Selim à AFP, numa assentada em Cairo, com Eman Ouf e Racha Azab.

Não se sabe o estado de saúde de Abd el-Fattah. Todas as segundas-feiras, o activista entregava uma carta à sua família. Mas esta segunda-feira Laila Soueif, a sua mãe, não recebeu a carta semanal. “Eles alegam que ele se recusou a entregar uma carta, que ele não está mal mas que ele não vai enviar a carta”, disse Soueif, numa mensagem de vídeo, citada pela Reuters. “Não tenho qualquer prova física que Alaa está vivo e consciente.”

Entretanto, num painel sobre direitos humanos realizado no pavilhão alemão da COP, ocorrido nesta terça-feira, a situação humanitária do regime egípcio foi abordada no contexto da crise climática. “A acção climática necessita mais pessoas nas ruas, mais vozes, mais investigação independente”, defendeu Tirana Hassan, directora-executiva da Humans Right Watch. “Isso não vai acontecer sob governos como o actual Governo egípcio, que está a estrangular a sociedade civil, o jornalismo independente e a academia.”

Sanaa Seif, irmã de Abd el-Fattah, também integrou o painel. Ela própria uma activista, presa mais de uma vez pelo regime egípcio, aproveitou uma questão sobre a relação entre os direitos humanos e a luta pelo clima para ler parte de uma carta escrita pelo irmão.

“Se nos juntarmos à volta da esperança por um futuro melhor, um futuro em que pomos um fim a todas as formas de desigualdade, essa consciência global vai transformar-se numa energia positiva. A esperança, aqui, é uma acção necessária, é provável que os nossos sonhos róseos não sejam realizados, mas se vivermos à sombra dos nossos pesadelos, seremos mortos pelo medo antes sequer da chegada da enchente”, leu Sanaa Seif. E depois disse: “Espero que ele esteja a salvo, espero que ele esteja entre nós. Acho que precisamos das suas ideias e de pessoas como ele para enfrentar esta crise.”