Theneo ganha Web Summit 2022 com ferramenta de produtividade para programadores

Empresa da Geórgia automatizou criação de documentos técnicos para API. Havia 110 startups no concurso. Biome Diagnostics (Áustria) e Gataca (Espanha) foram os outros finalistas.

Tecnologia que permite criar em segundos documentação normalizada para a tecnologia que permite que duas aplicações ou softwares diferentes comuniquem entre si (as API) é o campo de trabalho da Theneo, a empresa emergente (startup) fundada por uma empreendedora da Geórgia e que nesta sexta-feira foi eleita a melhor startup na Web Summit 2022.

“Vemos grande potencial de escalabilidade nesta solução, não apenas para programadores mas até para cidadãos no futuro”, disse a representante da Siemens, empresa que colabora com a Web Summit neste concurso. Na votação do público, a preferida foi a Biome Diagnostics, uma startup que criou um teste ao microbioma intestinal que permite, segundo os seus criadores, antever o melhor tratamento para algumas formas de cancro.

Mas a votação do público na Altice Arena, que teve 15 minutos para votar através de uma aplicação móvel no seu favorito, só contava 20% para a nota final. E com os votos dos quatro jurados, quem acabou por ganhar foi a Theneo.

“É incrível. Há um ano estive aqui, sentada ali (aponta para a plateia), a sonhar que algum dia estaria aqui e, por isso, nem consigo acreditar que estou aqui. Não represento apenas a minha empresa, mas também o meu país. Quero aproveitar enquanto tenho este microfone para dizer-vos que há inúmeras startups de qualidade na Geórgia. Procurem-nas”, disse Ana Robakidze, fundadora da Theneo, na primeira reacção depois de receber o galardão do concurso Pitch.

API é a sigla inglesa de Application Programming Interface, que em português se pode traduzir como interface de programação de aplicações. Resumindo, uma API é uma espécie de cola que liga grande parte da nossa Internet actual. Funciona como uma ponte que permite a comunicação entre dois sistemas diferentes. Por exemplo, a empresa que nos fornece a aplicação de telemóvel através da qual pedimos comida a um restaurante vai usar uma API, muito provavelmente, para permitir que o estafeta que nos entrega a encomenda possa comunicar com o cliente, através da mesma aplicação que é usada para processar a encomenda.

O fornecedor poderia construir de raiz um sistema de mensagens, mas com uma API torna tudo mais fácil e barato, integrando funcionalidades que outros já desenvolveram e disponibilizaram no mercado através de API que têm de ser acompanhadas com documentação técnica.

Redigir esta documentação pode ser um trabalho oneroso, em tempo e recursos humanos. Muitas vezes, são os próprios developers (programadores) que acabam envolvidos a criar esta documentação que tem de ser clara, normalizada e que é constantemente actualizada à medida de cada melhoramento ou alteração de código que é feita na origem.

Trata-se por isso de uma tarefa que exige tempo, dedicação, dinheiro. Mas a Theneo, cujo quartel-general está sediado em Seattle, EUA, criou uma ferramenta com base em Inteligência Artificial que torna a criação deste documento num processo automatizado e que reduz trabalho que pode demorar dias numa tarefa de alguns segundos.

Foi esta ferramenta de produtividade que conquistou a simpatia dos quatro jurados nomeados pela Web Summit, que votaram ao lado do público chamado a decidir através de uma aplicação e cuja opinião valia 20% na nota final.

Em 2021, esta competição tinha sido ganha pela portuguesa Smartex, que desenvolveu tecnologia que aumenta a produtividade na indústria têxtil, reduzindo o desperdício através de um sistema de inteligência artificial aliado a câmaras de vídeo apontadas aos tecidos. Na edição deste ano, a final foi disputada por três concorrentes de três países diferentes no palco da final. Além da vencedora, almejavam a vitória duas startups sediadas nos EUA mas criadas por duas empreendedoras europeias: a Biome Diagnostics (Áustria); e a Gataca (sediada em Boston e fundada por uma empreendedora espanhola).