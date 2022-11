Terça na TV: escutar o Povo Que Canta, que não seja O Último Desafio

CINEMA

Kung-Fu-Zão

Fox Movies, 9h23

Uma comédia que mistura acção, artes marciais e muito humor de inspiração oriental. Sing é um pequeno ladrão que sonha entrar no poderoso Gangue do Machado, que se ocupa numa luta pelo controlo de uma rua sagrada guardada por mestres de kung fu à paisana. Na guerra entre os habitantes da rua e o gangue, Sing surge como herói e acaba por se tornar um dos maiores mestres de kung fu. Stephen Chow assina e protagoniza, ao lado de Xiaogang Feng e Kwok Kuen Chan.

Quatro Irmãos

Fox Movies, 21h15

Quando a sua mãe adoptiva é assassinada durante um assalto, os (inesperados) irmãos Mercer — Bobby, Angel, Jeremiah e Jack — reúnem-se para tentar descobrir quem foi o responsável, percebendo que a lei das ruas mudou e as suas acções têm violentas consequências. Um périplo de acção vingadora realizado por John Singleton (Boys n the Hood, Velocidade + Furiosa), com André Benjamin, Tyrese Gibson e Mark Wahlberg.

Rei Édipo

TVCine Edition, 22h

Esta adaptação de Pasolini do imortal texto de Sófocles toma forma autobiográfica — “conto a história do meu próprio complexo de Édipo (…) a minha vida mistificada, tornada épica pela lenda de Édipo”. Silvana Mangano, Franco Citti e Alida Valli formam o elenco desta interpretação mitológica radicalmente pessoal, concretizadora da concepção inicial do “cinema-poesia” do realizador, numa das obras mais ignoradas da sua filmografia que fecha o especial Centenário Pier Paolo Pasolini.

O Último Desafio

Fox, 23h57

Ray Owens, um detective amargurado por uma operação falhada, decide trocar a sua Los Angeles por uma localidade pacata no Arizona, Summerton Junction, onde ocupa o posto de xerife. Mas o que podia ser um retiro idílico transforma-se num pesadelo quando o infame Gabriel Cortez, um barão de droga mexicano em fuga do FBI, tenta escapulir-se do país atravessando a jurisdição de Owens. Um filme de 2013 do coreano Kim Jee-Woon, que conta com Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker e Eduardo Noriega nos principais papéis.

SÉRIES

Father Brown

Fox Crime, 22h

Começa a nona temporada da série baseada nas histórias de GK Chesterton, em que Mark Williams (o Artur Weasley da saga Harry Potter) encarna a personagem titular: um padre católico com capacidades dedutivas que envergonham os inspectores da Scotland Yard, ocupado na resolução de crimes difíceis na Inglaterra rural dos anos 1950. Neste primeiro episódio do lote, Goodfellow pede ajuda ao pároco-detective quando se apercebe que Mallory tenta incriminar um homem inocente.

Reboot

Disney+, streaming

Para abastecer os novos públicos, habituados ao binge-watching, sucedem-se reboots e adaptações de séries e filmes icónicos. Nasce daí a ideia de Steven Levitan (Uma Família Muito Moderna): uma sitcom ambientada nos bastidores de um reboot de uma (ficcional) sitcom clássica dos anos 2000. Keegan-Michael Key (Key & Peele), Johnny Knoxville (Jackass), Judy Greer (Arrested Development) e Paul Reiser (Doido Por Ti) integram o elenco desta metaficção.

DOCUMENTÁRIO

Povo Que Canta

RTP2, 11h24

Nos anos 1970, o realizador Alfredo Tropa e o musicólogo Michel Giacometti embarcaram numa investigação profunda sobre a música portuguesa. A sua recolha antológica de sons e imagens que contêm canções (e a história da sua composição), através de um Portugal desconhecido, resultou num imenso arquivo compilado nesta série televisiva que a RTP2 passa agora na sua integral riqueza.

DESPORTO

Futebol: Maccabi Haifa x SL Benfica

TVI, 20h

Directo. O colectivo da Luz, que atravessa um início de época vincadamente positivo, enfrenta esta noite o Maccabi Haifa de Barak Bakhar, num encontro a contar para a sexta jornada do grupo H da Liga dos Campeões. A turma do recém-chegado treinador Roger Schmidt precisa de um resultado melhor do que o do PSG — que se digladia com a Juventus, em Turim — para garantir o primeiro lugar do grupo.