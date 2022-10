Elvira Fortunato aponta revisão do modelo de acesso ao ensino superior para 2023

Alterações na entrada no ensino superior entrarão em vigor já no próximo ano lectivo. Elvira Fortunato anunciou ainda um aumento de 10% nas bolsas para estudantes do ensino superior, já este ano.

O problema do alojamento estudantil dominou a presença da ministra Elvira Fortunato na audição parlamentar de debate na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2023. No entanto, são outras promessas do Governo que trazem novidades: a avaliação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) e a confirmação da revisão do modelo de acesso ao ensino superior.