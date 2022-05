Ministra promete rever modelo de financiamento do ensino superior

Elvira Fortunato reconhece no Parlamento que há um “subfinanciamento” que é “gritante” no sector. Grupo de trabalho está a estudar distribuição de verbas entre as instituições de ensino.

Vai haver mexidas no modelo de financiamento do sector durante esta legislatura, anunciou, esta quarta-feira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, durante a audição parlamentar de debate na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2022. A governante reconhece que há um “subfinanciamento” que é “gritante” do sector.