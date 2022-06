Ensino superior: revisão do modelo de acesso não avança antes do final do ano

Mexidas no ingresso no ensino superior estão previstas no programa de Governo, mas o tema não é prioritário para a tutela.

“Não é previsível que haja novidades antes do final de 2022”. É taxativa a resposta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) quanto às mudanças no modelo de ingresso nas universidades e politécnicos, que estão previstas no programa de Governo. A prioridade da equipa liderada por Elvira Fortunato é, para já, definir as normas para a fixação de vagas para o próximo ano lectivo, em que as regras do concurso de acesso serão as mesmas que vigoram há 18 anos.