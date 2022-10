A Suíça soube manter a sua via estreita e levou-a a bater recordes

Um recorde do Guinness Book foi batido na via estreita suíça que também é património da Humanidade pela UNESCO. Neste Sobre Carris vamos até ao cantão de Graubünden.

Eram exactamente 14 horas e 20 minutos deste Sábado quando um comboio com quase dois quilómetros de comprimento se pôs em movimento e partiu do túnel de Preda, no cantão de Graubünden (Suíça), para bater o recorde da maior composição ferroviária do mundo, com carruagem de passageiros, numa linha de via estreita. Neste Sobre Carris vamos até à Suíça à boleia da Ferrovia Rética.

O Sobre Carris viajou a convite do Turismo da Suíça.