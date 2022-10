Uma serpente vermelha a descer os Alpes: o maior comboio do mundo em via estreita

Um comboio de 1906 metros, composto por 25 automotoras num total de 100 carruagens bateu neste sábado o recorde de o maior comboio do mundo em via estreita.

Eram exactamente 14 horas e 20 minutos quando um comboio com quase dois quilómetros de comprimento se pôs em movimento e partiu do túnel de Preda, no cantão de Graubünden (Suíça), para bater o recorde da maior composição ferroviária do mundo, com carruagem de passageiros, numa linha de via estreita.