Já há data para as memórias do príncipe Harry chegarem às livrarias

Há mais uma tempestade a caminho da família real britânica. O tão aguardado livro de memórias do príncipe Harry já tem data para chegar às livrarias. Na Sombra será publicado a 10 de Janeiro de 2023, em simultâneo em 16 línguas por todo o mundo, pela Penguin Random House. Em Portugal será a Objectiva, uma chancela do mesmo grupo, a publicar o livro.

Depois de a imprensa britânica ter especulado sobre se o livro do duque de Sussex ainda seria publicado este ano, na sequência da morte da avó, a rainha Isabel II, em Setembro, sabe-se agora que as memórias verão a luz do dia no início do próximo ano, informou, nesta quinta-feira, a editora em comunicado.

A imagem da capa já foi revelada e mostra um sereno príncipe Harry. O título do livro também é dado a conhecer: Na Sombra — até agora só se sabia que o filho de Carlos III estaria para publicar as suas memórias. “Para Harry, chegou finalmente o momento de contar a sua história”, destaca a editora, que promete “uma honestidade crua e inabalável”, num livro descrito como “histórico”.

Promete-se, ainda, um relato sobre como a morte da princesa Diana afectou o jovem príncipe, algo de que o duque e o irmão, príncipe William, têm falado publicamente nos últimos anos, em defesa da saúde mental. Não são revelados outros temas das memórias, mas especula-se que Harry aborde os motivos que o levaram a abandonar os deveres reais, em 2020, abordados também na polémica entrevista dada a Oprah no ano passado.

Na Sombra tem uma componente de solidariedade, uma das causas a que Harry se tem dedicado desde que se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos. Cerca de 1,5 milhões de dólares (cerca do mesmo valor em euros) são para apoiar a Sentebale, a organização que fundou com o príncipe Seeiso para apoiar crianças e jovens vulneráveis no Lesoto e no Botswana infectados com o vírus VIH.

A Well Child, de que Harry é patrono real há 15 anos, receberá 300 mil libras (cerca de 347 mil euros) para apoiar jovens e crianças com problemas de saúde, como deficiências ou doenças terminais, que sejam acompanhados em casa, em vez de no hospital.

A 10 de Janeiro de 2023, Na Sombra chega às livrarias e custará 22,95€. É publicado simultaneamente em português, inglês, espanhol, alemão, português do Brasil, chinês simplificado, dinamarquês, neerlandês, finlandês, francês, grego, húngaro, italiano, polaco, romeno e sueco.

O príncipe e a mulher Meghan Markle estiveram no Reino Unido em Setembro para o funeral de Isabel II, onde Harry não só prestou homenagem à avó, que descreveu como uma “bússola”, mas também prometeu honrar o pai “no seu novo papel enquanto rei Carlos III”. Os duques de Sussex vivem em Santa Barbara, na Califórnia, com os dois filhos, Archie, de três anos, e Lilibet, com um.