Isabel II marca presença numa competição de cavalos, enquanto Príncipe William e Kate interrompem as emissões da rádio

A rádio foi interrompida em todo o Reino Unido esta sexta-feira, 13 de Maio, para se falar de saúde mental durante um minuto. Às 10h59, o príncipe William e a mulher Kate Middleton deram voz a uma mensagem a encorajar a população a ajudar todos os que se sentem sozinhos. Enquanto o neto falava na rádio, Isabel II apareceu em público num espectáculo de cavalos perto do Castelo de Windsor — uma das suas paixões.

A competição equestre em Windsor é organizada pela própria família real e a rainha assistiu, inicialmente, à prova a partir do assento de passageiro do seu Range Rover. Mais tarde, caminhou até às bancadas, com apoio, onde se sentou a aplaudir — numa rara aparição pública em vários meses, na sequência de “problemas de mobilidade”. No início desta semana, faltou mesmo à abertura do Parlamento, tendo sido substituída pelo filho, o príncipe Carlos.

Foto Reuters

O “Minuto da Saúde Mental”, com William e Kate, foi emitido em mais de 500 rádios do Reino Unido pouco antes das 11 da manhã. De acordo com a organização, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas tenham ouvido a emissão. “Olá, eu sou a Catherine e eu sou o William. E gostavamos de falar durante apenas um minuto sobre a solidão”, começaram pode dizer, numa mensagem gravada no Palácio de Kensington.

De acordo com dados da Community Life Survey, do governo britânico, 11% das pessoas entre os 16 e os 24 anos experimentaram sentimentos de solidão durante a pandemia — mais do que qualquer outra faixa etária. Outro estudo também sugere que estes mesmos jovens se sentem pouco confortáveis em pedir ajuda. “Os últimos dois anos lembraram-nos mesmo da importância das relações interpessoais”, destacou o duque de Cambridge, na iniciativa que faz parte da Semana de Consciencialização para a Saúde Mental.

“Se acha que alguém se pode estar a sentir sozinho, ligue-lhe, mande uma mensagem ou bata-lhe à porta”, acrescentou Kate. A mensagem terminou pela voz do príncipe William, com humor: “Por isso, pedimos desculpa por ter interrompido todas as estações de rádio no país”. E os dois concluíram que talvez fosse também hora de todos interromperem as vidas de quem está mais sozinho para os ajudar a sair da solidão.

Falar sobre saúde mental não é uma novidade para o segundo na linha de sucessão ao trono, que já partilhou anteriormente a sua história pessoal e o sofrimento causado pela morte da mãe, a princesa Diana — vítima de um acidente de carro em Paris, a 31 de Agosto de 1997, quando William tinha apenas 15 anos. O irmão mais novo, o príncipe Harry, também é voz activa pelo tema, uma das suas áreas de trabalho actualmente, depois de ter deixado de ser membro activo da família real britânica, no início de 2020.

Já em 2021 o príncipe William e Kate Middleton deram voz ao “Minuto da Saúde Mental”, ao lado de personalidades como o jogador de futebol David Beckham, a cantora Anne-Marie e o chef de cozinha Jamie Oliver. Em Outubro passado, por ocasião do Dia Mundial da Saúde Mental, o casal partilhou uma imagem, na conta oficial de Instagram, onde sugeria várias organizações que podem prestar apoio. “Tomar conta da nossa saúde mental e bem-estar nunca foi tão importante”, escreveram.