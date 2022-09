Príncipe Harry agradece à avó “todos os primeiros encontros” e promete “honrar” o pai

O príncipe Harry divulgou, nesta segunda-feira, um tributo emotivo à sua avó, a rainha Isabel II, na sua primeira declaração desde a sua morte na semana passada.

No texto, publicado no site da organização Archewell, criada por Harry e Meghan, o filho mais novo de Carlos III sublinha o facto de Isabel II ter sido uma bússola para muitos no seu “compromisso com o serviço e o dever”, enaltecendo a admiração e respeito globais que eram devotados à monarca. “A sua graciosidade e dignidade inabaláveis permaneceram verdadeiras durante toda a sua vida e agora [são] o seu eterno legado.”

Dirigindo-se directamente à “avó”, o príncipe demonstra ainda gratidão por todos os momentos únicos que viveu com a rainha: “Enquanto esta despedida final nos traz grande tristeza, sou eternamente grato por todos os nossos primeiros encontros — desde as minhas primeiras recordações de infância até ao primeiro encontro como minha comandante-chefe, o primeiro momento em que conheceu a minha querida mulher e abraçou os seus queridos bisnetos.”

Harry termina agradecendo o compromisso assumido pela avó, os seus conselhos e o seu “sorriso contagiante”. “Nós também sorrimos sabendo que a avó e o avô estão reunidos agora, juntos e em paz”. Pelo meio, Harry compromete-se a honrar o pai “no seu novo papel como rei Carlos III”

Os elogios ao novo monarca chegam depois de vários momentos tensos na relação entre Harry e o pai, depois das declarações feitas pelo duque de Sussex em várias entrevistas. Durante a polémica conversa com Oprah, Harry revelou-se “decepcionado” com o progenitor e, numa outra entrevista, foi mais longe, declarando que, ao longo da sua infância, Carlos lhe transmitiu “muita dor e sofrimento”. E a querela pode não ficar por aqui: para o fim do ano, está prevista a publicação de um livro de memórias assinado por Harry.

Foto William, Kate, Harry e Meghan deram um passeio juntos por Windsor Kirsty O'Connor/PA Wire/Pool via REUTERS

Os duques de Sussex também têm estado afastados de William e Kate, mas, neste fim-de-semana, os dois casais saíram para um passeio em Windsor. O momento foi lido pela imprensa britânica como um sinal de reaproximação entre os dois irmãos, após a relação ter sido fracturada pela saída conturbada de Harry e Meghan do Reino Unido, em 2020, mas o The Telegraph garante que o acontecimento serviu apenas para mostrar união familiar num tempo de luto.

Texto editado por Carla B. Ribeiro