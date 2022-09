Filhos de Harry e Meghan passam a ser príncipes. Que outros títulos mudam?

Com a morte de Isabel II, Archie e Lilibet são automaticamente príncipes. Só o novo rei, Carlos III, poderá mudar as regras e retirar o título aos netos.

Carlos já é rei e, como tal, os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, Archie e Lilibet, tornaram-se automaticamente príncipes. Isto é, se o novo monarca não decidir mudar o protocolo que diz que apenas os netos do soberano são considerados príncipes ou princesas. Com a morte de Isabel II, há ainda outras mudanças nos títulos reais: William e Kate passam também a ser duques de Cornualha.

Quando o primeiro filho dos duques de Sussex, Archie, nasceu, em Maio de 2019, não recebeu automaticamente o título de príncipe. Pensou-se que a opção tinha partido do príncipe Harry e de Meghan, de forma a não limitar a vida do filho e a não impor um dever real. Soube-se depois, na polémica entrevista dada pelo casal a Oprah, que a decisão terá partido do Palácio de Buckingham, alegadamente devido a uma questão racial.

Não ter o título de príncipe implicava menos protecção e segurança, o que preocupava os duques. Mas essa condição não era definitiva: quando o avô, Carlos, chegasse ao trono, Archie tornar-se-ia príncipe — agora concretizado. Assim, também a irmã Lilibet, de um ano, é princesa. É desconhecido se o título permanecerá, há muito que Carlos advoga a necessidade de uma “monarquia encolhida”.

Foto A família real nas celebrações do Jubileu de Platina, em Junho deste ano Reuters

A atribuição de quem recebe o título de príncipe foi sofrendo alterações ao longo da história britânica. Em 1917, o rei Jorge V — avô de Isabel II — impôs um limite ao número de príncipes, dada a quantidade de descendentes da rainha Vitória (que teve nove filhos). O decreto impunha que apenas os netos do monarca fossem considerados príncipes ou princesas.

A rainha Isabel II não concordava com o decreto de 1917 e emitiu várias alterações ao longo das décadas. Em 2012, a monarca definiu que todos os filhos do príncipe William e de Kate Middleton recebessem o título de príncipe e princesa — depois de George, o mais velho e agora segundo na linha de sucessão ao trono, nasceram Charlotte e Louis.

Ou seja, para agora mudar as regras, assinala o The Guardian, Carlos terá de emitir um documento legal que retire o título de príncipes a Archie e Lilibet. Até agora, o filho mais velho dos duques de Sussex só detinha o título de Conde de Dumbarton. Já a menina baptizada a partir da bisavó Isabel II passará a ser princesa Lilibet de Sussex.

Futuros príncipes de Gales?

Com a morte da avó, o príncipe William e a mulher Kate acumulam automaticamente o título de Duques de Cornualha ─ a juntar ao de Duques de Cambridge. A dada altura, o herdeiro do trono tornar-se-á Príncipe e Princesa de Gales, mas não para já. Esse título terá de ser atribuído pelo pai, o rei Carlos III.

Como 25.º duque de Cornualha, William terá agora direito a uma renda de vários milhões de libras da propriedade do ducado. Esse rendimento servirá para cobrir grande parte das despesas da vida pública e privada da família, que recentemente se mudou para o Castelo de Windsor. O primeiro na linha de sucessão ao trono herda também os títulos escoceses de duque de Rothesay, conde de Carrick, barão de Renfrew, entre outros.

Kate Middleton poderá vir a herdar o título em aberto desde a morte da princesa Diana há 25 anos ─ princesa de Gales. A rainha consorte Camila nunca usou o título por respeito público à princesa do povo, sendo apenas conhecida até agora por duquesa de Cornualha.

Resta saber o futuro título do príncipe Eduardo, conde de Wessex. No dia do seu casamento, em 1999, com Sofia Rhys-Jones, foi anunciado que um dia se tornaria Duque de Edimburgo, herdando o título do pai, o príncipe Filipe. A decisão fica a cargo de Carlos III, ainda que a imprensa britânica acredite que o título será, sim, concedido a um dos netos do novo rei.