O que são “bombas sujas”, o cocktail de explosivos e pó radioactivo?

Moscovo alertou na passada segunda-feira que a Ucrânia poderá vir a utilizar uma “bomba suja” brevemente. Segundo Kiev e os seus aliados ocidentais, esta acusação pode significar que a Rússia está a preparar uma operação de “bandeira falsa”. Na gíria militar, esta expressão designa operações usadas para fazer parecer que o ataque é levado a cabo pelo inimigo, tirando partido das consequências.

A Ucrânia e o Ocidente suspeitam que a Rússia se está a preparar para detonar uma “bomba suja”, culpando Kiev e avançando para uma retaliação.

Moscovo diz que a Ucrânia pretende usar uma “bomba suja” para “acusar a Rússia de utilizar uma arma de destruição maciça”, lançando “uma poderosa campanha anti-russa”.

O que são “bombas sujas”?

São bombas que contêm uma mistura de explosivos convencionais (como dinamite) com pó radioactivo, explica o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América. Quando o explosivo é detonado, a área de impacto fica contaminada com material radioactivo. É espalhada poeira radioactiva, fumo ou outro material que provoque contaminação.

Este engenho pode ser produzido com materiais radioactivos de hospitais, centrais nucleares ou laboratórios de investigação. Isto torna a produção das “bombas sujas” barata e rápida, explica a BBC.

No entanto, são um armamento pouco fiável, porque, para que o material radioactivo de uma “bomba suja” seja espalhado por uma área, é preciso que seja reduzido a pó. Assim, com partículas pequenas e finas, será difícil causar grandes danos porque haverá demasiada dispersão.

Que danos podem causar?

Numa primeira fase, o perigo desta bomba reside na explosão em si, que pode causar ferimentos graves ou até a morte. Depois, numa segunda fase, o perigo está no pó radioactivo ou no fumo que se espalha, uma vez que podem ser inalados.

Especialistas citados pela agência Reuters defendem que o impacto imediato destas bombas na saúde da população seria limitado, uma vez que as pessoas conseguiriam sair da área afectada rapidamente, escapando a uma exposição prolongada.

Os efeitos da radiação no corpo dependem do período de exposição (e também da quantidade). De acordo com o CDC, uma exposição durante um curto período de tempo pode causar a Síndrome da Radiação Aguda, cujos sintomas são queimaduras na pele, náuseas ou vómitos. Por outro lado, uma exposição mais prolongada (e intensa) à radiação aumenta a probabilidade de vir a desenvolver cancro.

São consideradas armas nucleares?

Não. As armas nucleares funcionam com base em reacções nucleares. Já as “bombas sujas” são geradas por explosivos convencionais.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA, citado pela CNN, explica: “Uma bomba nuclear cria uma explosão que é milhares ou milhões de vezes mais poderosa do que qualquer explosivo convencional.”

A explosão provocada por uma arma nuclear pode danificar cidades inteiras. Foi o caso das bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki, aquando da Segunda Guerra Mundial.

Para uma “bomba suja” conseguir provocar várias mortes por radiação seriam necessárias grandes quantidades de protecção durante o seu fabrico, para que os produtores não morressem. Além disso, o uso de tal material tornaria a bomba demasiado volumosa, difícil de mover e difícil de projectar. Segundo o Departamento dos EUA, a radiação gerada por uma bomba seria equivalente à radiação projectada durante os raios X dentários.

Alguma vez foram usadas?

Até ao momento não houve qualquer ataque com recurso a este tipo de bomba, diz a BBC. No entanto, tentativas não faltaram. Em 1996 e em 1998, na Tchetchénia, foram detectados e desactivados dois engenhos. Também em 2002, José Padilha, cidadão norte-americano com ligações à Al-Qaeda, foi detido em Chicago. Suspeitava-se que estaria a planear um ataque com uma “bomba suja”.