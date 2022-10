Mercados financeiros mais calmos com eleição de Rishi Sunak

Ainda não foi confirmado primeiro-ministro do Reino Unido pelo rei Carlos III, o que deve acontecer nas próximas horas, mas os mercados financeiros já estão a dar sinais de alguma calma. A eleição de Rishi Sunak para a liderança do Partido Conservador britânico está na origem de uma recuperação dos principais índices da bolsa de Londres e de alguma descida nos juros da dívida, com a libra, depois de um primeiro momento de impasse, a seguir em terreno positivo face ao dólar.

Após a confirmação do ex-ministro das Finanças na liderança do partido, o índice da praça londrina que agrega as maiores cotadas, o FTSE 100, valorizou 0,6%; e o FTSE 250 subiu 1,3%. O ouro, considerado investimento de refúgio em períodos de turbulência, como os que se viveram nas últimas semanas, recuou ligeiramente.

As primeiras palavras de Sunak aos Conservadores terão sido de que a sua primeira prioridade será “garantir a estabilidade económica”, segundo fonte do Partido Conservador, uma tarefa que não será fácil dados os riscos de recessão na Europa.