Cárin Geada faz mais do que iluminar o palco para se ver as estrelas — e dos bastidores ganhou um prémio

A certa altura na entrevista, Cárin Geada pára o que estava a dizer, um comentário sobre um desejo antigo de formar um colectivo com colegas-amigos, e desvia o olhar para as janelas que se descortinam do chão ao tecto no Rivoli, no Porto. Lá fora, o Sol e a chuva apareceram ao mesmo tempo e a luz está incrível. “Olha, estás a ver. Isto não é fácil de fazer. É um desafio: como é que fazes isto no palco?” “Como é que fazes de Sol?”, provocamos. “O Sol, uma lâmpada. É isso que eu faço”, ri-se a desenhadora de luz.

Cárin Geada, 30 anos, de Lamego, é o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, pela primeira vez entregue aos bastidores. Foi isto que mais a surpreendeu, conta. “O trabalho visível é o dos actores e encenadores, não é a luz, o som ou a cenografia. Normalmente nunca ninguém vê e depois destes anos foi mesmo difícil. Há imensa gente que saiu da área. Tanto que já tive dificuldade em encontrar técnicos para acompanhar o ritmo que estamos a ter.”

A terceira edição do prémio que nomeia, reconhece e celebra talentos emergentes no Teatro tem o valor de cinco mil euros e é relativo ao ano de 2021, quando as salas e os trabalhadores nas áreas de espectáculo sacudiam uma pandemia da frente das portas. Agora, é um frenesim — ainda precário e insanamente instável — mas um frenesim.

Culpa disso, e de uma tendência confessada e ainda por travar para o workholism, Cárin deixou os dois gatos em casa dos pais entre Agosto e Dezembro (saudades, Oliver, saudades, Molly). “Não vou parar”, desculpa-se, “mas tem a ver com reposições de desenhos de luz que já fiz e, felizmente, os espectáculos estão a circular bastante”.

Isto significa que também ela circula bastante, normalmente dividida entre a casa no Porto e os sofás de amigos e alojamentos locais em Lisboa (“está mesmo fifty fifty”), um pêndulo centralizado e difícil de partir.

O plano para as próximas semanas é a estreia, esta sexta-feira, no Rivoli, de Carcaça, coreografada por Marco da Silva Ferreira; depois, estará, umas ruas acima, no Teatro Nacional São João (TNSJ), na récita Para que os ventos se levantem: uma Oresteia; durante a próxima semana passa por Amesterdão; e, a seguir, ficará imersa na direcção técnica do festival Alkantara, em Lisboa. Escolhe os recibos verdes, a contabilidade e as muitas e más horas a ficar amarrada “a uma casa”.

Foto Cárin Geada num ensaio de Carcaça, no Rivoli, a segunda peça que faz com Marco da Silva Ferreira Paulo Pimenta

“A partir do momento em que me despedi para ser freelancer foi: ok, só tenho de garantir os mínimos. Se tiver de arranjar outro trabalho qualquer, arranjo e pronto”, pensou. Ainda não aconteceu ter de sair da área. “Faço algum trabalho técnico quando não tenho trabalho artístico.”

Começou a trabalhar no Teatro do Bolhão em 2010, depois do desenhador de luz (“e referência”) Nuno Meira reparar na proposta dela durante um workshop no TNSJ, quando ainda andava no secundário, na Academia Contemporânea do Espectáculo, no Porto. Fez o curso profissional de Luz, Som e Efeitos Cénicos, depois de uma passagem pelo ensino regular em Ciências, em Lamego. Seguiu-se uma licenciatura em produção e cenografia pela ESMAE.

Em adolescente interessava-lhe o som, ficou pela luz. “A luz é completamente abstracta e é por causa disso que passa despercebida para muita gente.” Ela esforça-se para a manter assim. “Não faço luz para fazer um show off com strobes e robôs sempre a rodar e a mudar de cor.”

Mas também não se limita a iluminar o palco para o público conseguir ver os artistas. O trabalho que faz é “parte integrante da dramaturgia e da concepção criativa de um espectáculo, assim como todas as restantes áreas”, estabeleceu, ao receber o prémio, que a poderá ajudar a pagar um curso de fotografia ou a finalmente começar “uma companhia que não será uma companhia” (sem pressão, que “o próximo ano é para acalmar”, avisa).

Os aplausos de Cárin vêm mais da equipa do que da audiência, sentada de costas para a mesa de onde ela supervisiona tudo. “Vou percebendo se o público gostou da peça. Eu sei que não vão perceber se vão gostar da luz ou não”, brinca, sem se levar muito a sério.

Ainda assim, já lhe aconteceu pedirem para a congratular no final de um espectáculo. Ficou chateada, a pensar que não fez bem o seu trabalho. “Não gosto que a luz se ‘veja’, que se sobreponha ao resto. As coisas têm de estar todas na mesma cena.”