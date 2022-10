Entre Portugal, França e Irão, esta Oresteia é “um manifesto de diálogo”

Em Para Que os Ventos se Levantem: Uma Oresteia , no Teatro São João a partir desta sexta-feira, Nuno Cardoso alia-se à encenadora francesa Catherine Marnas e ao dramaturgo franco-iraniano Gurshad Shaheman para levar a palco a trilogia de Ésquilo com um jovem elenco, à procura de respostas para um mundo cada vez mais extremado e “isolado”.

Em 2001, Nuno Cardoso levou Oresteia, trilogia de Ésquilo ancorada nos temas da justiça, da cidadania e da criação dos tribunais, ao olho do furacão: o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, convocando os reclusos para montar com ele uma peça considerada fundacional, pelo menos para a dramaturgia ocidental, no que diz respeito à ideia de Estado de direito e de uma sociedade que não se deveria reger pela lógica do olho por olho, dente por dente.