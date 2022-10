Um novo doente da Europa

A política britânica do Conservadores anda há seis anos à deriva e esta semana afundou-se no caos. Dizer, como disse Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, que “está para lá da hipérbole e da paródia” não é exagero e há muitas formas de o comprovar: Liz Truss foi a chefe do Governo com menos tempo no cargo na longa história da Inglaterra e do Reino Unido; nos últimos seis anos, o país conheceu três primeiros-ministros; e, mais grave, o que está para a frente é tão imprevisível que qualquer esforço de compreensão obriga a ignorar a sobriedade institucional do Reino Unido e procurar exemplos noutras geografias políticas onde prolifera a anedota e a instabilidade.