Quarenta e quatro dias depois, Truss renuncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido

Elizabeth Truss apresentou, esta quinta-feira, a demissão do cargo de primeira-ministra do Reino Unido, apenas 45 dias depois de sido eleita líder do Partido Conservador e de suceder a Boris Johnson na chefia do Governo britânico.

É a mais curta governação de um primeiro-ministro britânico desde os 119 dias que George Canning governou, até morrer, em 1827.

O anúncio foi feito ao início da tarde, pela própria, numa curta declaração em frente ao número 10 de Downing Street, em Londres, na qual assumiu que tinha deixado de poder “cumprir o mandato” sob o qual foi eleita durante o Verão, pelos militantes conservadores.

Truss revelou que já notificou o rei Carlos III sobre a sua decisão e deu conta dos próximos passos até à escolha do seu sucessor.

O plano discutido esta manhã com Graham Brady – presidente do grupo parlamentar conservador 1922 Committee – pressupõe uma nova corrida à liderança dos tories “a ser concluída dentro uma semana”.

“Dessa forma garantimos que nos mantemos no caminho para cumprir os nossos planos fiscais e para mantermos a estabilidade e a segurança nacional do nosso país”, explicou Truss.

Resta saber se só os deputados do Partido Conservador é que vão participar no processo, ou se, como é costume, a escolha final entre os dois candidatos mais votados vai caber aos militantes.

O anúncio de demissão de Truss deve-se, em grande medida, ao abandono de praticamente todas as suas promessas económicas, proferidas durante a campanha interna dos tories, por causa da reacção negativa dos mercados e de críticas abertas de vários deputados do partido.

Depois de ter trocado de ministro das Finanças na passada sexta-feira – Jeremy Hunt entrou para o lugar de Kwasi Kwasi Kwarteng –, Truss nomeou Grant Shapps ministro do Interior, para o lugar da demissionária Suella Braverman, que renunciou ao cargo na quarta-feira.

Os relatos de “cenas caóticas” na votação de uma moção na quarta-feira à noite, no Parlamento, também precipitaram a sua queda, depois de mais de 16 deputados, vários ex-ministros e outras figuras do partido terem defendido publicamente a sua demissão.