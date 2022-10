Xi muda foco da economia para a segurança da China

Presidente chinês disse, na abertura do 20.º Congresso do Partido Comunista da China, que “nunca prometeu renunciar ao uso da força” em Taiwan no seu discurso de abertura do Congresso do Partido Comunista chinês.

O líder da China, Xi Jinping, deixou um aviso a Taiwan no seu discurso aos delegados do 20.º Congresso do Partido Comunista da China, a mais importante reunião do partido, que começou este domingo em Pequim e que deverá confirmar mais cinco anos de mandato para Xi.

A “questão de Taiwan é um assunto do povo chinês e deve ser resolvida apenas pelo povo chinês”, disse Xi – a insistência dos EUA de que defenderiam Taiwan em caso de ataque e a visita recente da speaker da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipé causou particular irritação em Pequim. A China, continuou Xi, fará esforços para esta resolução seja pacífica, acrescentou, mas nunca porá de lado a hipótese de usar a força.

Xi congratulou-se pela aprovação, em Hong Kong, de uma lei de segurança, que basicamente criminalizou a oposição ao regime e resultou no esmagar do movimento pró-democracia, diz o diário britânico The Guardian. A ordem foi restaurada, disse o líder chinês, “uma mudança para melhor” na região, que passou “do caos para a governação”, citam as agências noticiosas.

“O rumo da História está a caminhar para a reunificação e o rejuvenescimento da grande nação chinesa. A reunificação completa tem de ser feita e pode, sem dúvida, ser conseguida”, declarou o líder chinês, na frase em que foi mais aplaudido pelos 2000 delegados.

A ideia de “rejuvenescimento nacional” está no centro dos planos de Xi para a China.

No seu discurso de duas horas, sugeriu, segundo o Guardian, que o rumo da sua liderança, caracterizado por um maior controlo social, uma postura regional mais agressiva e a rivalidade com o Ocidente, vai continuar.

Xi defendeu também a política de “covid zero”, que a China é neste momento o único país do mundo a adoptar e tem sido marcada por exageros que levaram a críticas e a grande descontentamento. Disse que esta política se irá manter, já que “põe as pessoas e as suas vidas acima de tudo o resto”.

“Dada a tensão económica e social causada pela adesão a uma política de covid zero cada vez menos popular, o discurso de Xi pode soar defensivo a muitos cidadãos chineses, insistindo que o Partido tem como prioridade os seus interesses”, comentou John Delury, professor de estudos chineses na Universidade Yonsei, de Seul (Coreia do Sul), à agência Reuters.

O professor de estudos de segurança da Universidade de Sydney Bates Gill viu o discurso como “dizendo ‘continuidade’ a toda a velocidade, mesmo que a economia interna e as relações internacionais enfrentem dificuldades crescentes”. Mas para Gill “este discurso não teve o objectivo de ser um discurso de políticas”, mas sim “de elogiar feitos passados e mostrar confiança”.

Para Zhiwu Chen, professor de Finanças da Universidade de Hong Kong, há uma mudança muito significativa no discurso de Xi: “Tirar a ênfase do desenvolvimento económico e das reformas económicas”, disse à Reuters. “Do 14.º ao 19.º congresso do Partido, o desenvolvimento económico foi, de cada vez, declarado explicitamente como a missão central do partido. Desta vez, não há essa menção. Em vez disso, há uma ênfase no desenvolvimento ‘completo’. Ou seja, o Partido vai dedicar os seus esforços não só ao desenvolvimento económico, mas também ao desenvolvimento político, social, ambiental e cultural.”

Ja Ian Chong, professor de Ciência Política de Singapura, comentou que nada se destacou no discurso, “o que é notável no sentido de estar de acordo com a ideia de que há um mundo instável e perigoso lá fora, de que Xi fala, e ele quer apresentar a China e a sua liderança como estável”, cita a Reuters. “Notei um aumento da discussão da segurança, o que não é surpreendente porque em várias frentes a China tem hoje muito mais razões para se preocupar do que tinha há cinco anos”.

Para John Delury, “o conceito central do discurso parece ter sido a segurança, uma palavra que Xi usou de várias maneiras para justificar não só a sua abordagem em relação à política externa, mas também à economia e à saúde pública.”

Em conclusão, para Delury: “Mao Tsetung prometeu tornar as pessoas revolucionárias. Deng Xiaoping prometeu torná-las ricas. Xi está a prometer mantê-las seguras.”