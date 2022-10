Conservadores exigem novo recuo a Liz Truss e já planeiam substituí-la

Plano revelado pelo The Times passaria por escolher um candidato de unidade entre Rishi Sunak e Penny Mordaunt. Ministro das Finanças regressa a Londres para lidar com a crise.

Pressionado pelos deputados conservadores a fazer uma marcha-atrás quase total no seu plano económico, o ministro das Finanças britânico decidiu encurtar a sua estada nos Estados Unidos e está de regresso a Londres para decidir com Liz Truss quais os passos seguintes. O gabinete da primeira-ministra insiste que o plano é para manter e que mantém toda a confiança no ministro, Kwasi Kwarteng, mas a revolta torie está cada vez mais pública.

O diário londrino The Times assegura esta sexta-feira que as principais figuras do Partido Conservador, em que se contam ex-ministros e deputados, estão a delinear um plano para que Truss renuncie à liderança do Governo e que para o seu lugar vá Rishi Sunak ou Penny Mordaunt. Ambos foram candidatos derrotados na recente corrida à liderança do partido e reuniram as preferências parlamentares, mas o voto dos militantes de base deu a vitória a Truss.

“Os apoiantes de Rishi, os de Penny e os apoiantes sensatos de Truss, que se apercebem de que ela é um desastre, têm de sentar-se e perceber qual é o candidato que garanta unidade”, disse um deputado sob anonimato ao jornal.

Na semana passada, o Governo recuou na sua intenção de baixar os impostos aos contribuintes que ganham mais, uma medida que tinha provocado uma quebra acentuada do valor da libra e grande turbulência nos mercados financeiros. Mas na bancada conservadora a convicção generalizada é de que é preciso fazer mais recuos, num momento em que as sondagens eleitorais apontam para uma vantagem de 28 pontos percentuais do Partido Trabalhista.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros rejeitou a substituição de Liz Truss na chefia do executivo. “Devemos devolver a certeza aos mercados, mas mudar de liderança agora seria desastroso, política e economicamente”, disse James Cleverly em entrevista à BBC. Só o facto de ter tido a necessidade de fazer esta declaração está a ser encarado como um sinal evidente da crise interna no partido.

Outras figuras conservadoras vieram entretanto criticar o suposto plano para tirar Liz Truss do poder. A ex-ministra da Cultura, por exemplo, considerou-o não como um meio para demitir a primeira-ministra, “mas para subverter a democracia”.

Kwasi Kwarteng encontrava-se em Washington a participar no encontro global de ministros das Finanças promovido pelo Fundo Monetário Internacional. A sua viagem de regresso ao Reino Unido foi antecipada em um dia e, também segundo a BBC, a primeira-ministra cancelou os compromissos que tinha no seu círculo eleitoral para ficar em Downing Street a coordenar a resposta à crise.

Uma fonte próxima do ministro disse à televisão estatal britânica que Kwarteng “quer realmente discutir com os seus colegas do Governo e também com os deputados” o plano económico e fiscal. Está previsto que o chancellor explique a 31 de Outubro como tenciona manter as contas públicas equilibradas, mas poderá ter que tomar outras medidas muito mais cedo.