Chumbo de Liz Truss nos mercados força banco central a intervir

Três semanas após ter tomado posse, o novo governo britânico liderado por Liz Truss conseguiu um feito que muitos considerariam impossível. Com as políticas económicas mais liberais desde Margaret Thatcher, pôs o Fundo Monetário Internacional (FMI) a criticar abertamente as suas medidas, as agências de notação financeira a ameaçarem descidas de rating e os mercados financeiros a reagirem com subidas das taxas de juro e queda da divisa.