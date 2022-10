BE quer alargamento da vacinação preventiva contra a varíola-dos-macacos

O alargamento da vacinação preventiva a mais pessoas é uma das reivindicações mais presentes desde que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) definiu quem poderia receber a vacina contra a varíola-dos-macacos como forma de protecção. Agora, esse pedido irá dar entrada no Parlamento ainda esta sexta-feira. O Bloco de Esquerda vai avançar com a proposta de recomendação para que o Governo, em articulação com a DGS, amplie o acesso à vacinação contra esta doença.