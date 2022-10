Ataque ao Capitólio: comissão de inquérito do Congresso intima Trump a depor

A comissão de inquérito que está a investigar o ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos votou unanimemente, numa reunião desta quinta-feira, a favor de intimar o ex-Presidente Donald Trump a depor sobre o caso.

No encontro público desta quinta-feira o representante democrático Bennie Thompson, prometeu revelar novas provas durante uma discussão que serviu para decidir que caminhos tomar na investigação.

“Numa traição espantosa ao seu juramento, Donald Trump tentou um plano que levou a um ataque a um pilar da nossa democracia”, o presidente do painel no início da audiência.

Durante a reunião, vários membros da comissão disseram que Trump era “o centro” dos acontecimentos de 6 de Janeiro de 2021.

Antes da votação, Thompson disse que o ex-Presidente "tem de prestar contas” sobre o sucedido: “É uma questão de responsabilidade para com o povo americano”.

A ideia foi também reforçada pela republicana Liz Cheney, co-presidente do grupo de trabalho, que apresentou a moção para votar a intimação de Donald Trump. A congressista republicana Cheney afirmou que a comissão tem “informação suficiente” para avançar com acções criminais contra vários indivíduos.

Os membros da comissão argumentaram que o ex-Presidente republicano planeou negar antecipadamente a sua derrota eleitoral e continuou com esse discurso mesmo quando os conselheiros próximos lhe disseram que tinha perdido.

“Sabemos agora mais sobre as intenções do Presidente Trump para a noite de eleições. As provas mostram que o seu falso discurso de vitória foi planeado com bastante antecedência, antes de qualquer voto ter sido contado. Foi um plano premeditado do Presidente para declarar vitória, independentemente do resultado real”, disse a democrata Zoe Lofgren.

Esta é a nona reunião pública da comissão este ano, depois de outras oito audiências este ano e uma em Julho de 2021. Apesar de não terem sido levadas testemunhas à reunião, foram transmitidas declarações em vídeo de entrevistas anteriores.

Pode ser a última reunião pública da comissão antes da divulgação do relatório final, que é esperado antes das eleições intercalares, marcadas para 8 de Novembro, que irão decidir para que lado cairá o controlo do Congresso.