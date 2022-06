Investigação ao ataque ao Capitólio: pressões de Trump provocaram violência e ameaças a funcionários públicos

Nas semanas após as eleições presidenciais de 2020, Donald Trump empenhou-se incansavelmente numa campanha contra funcionários públicos e representantes estaduais e locais – muitos deles colegas republicanos – para mobilizar os seus apoiantes, de acordo com novas informações reveladas na terça-feira pela comissão de inquérito da Câmara dos Representantes que está a investigar o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de Janeiro do ano passado.