Papel de Trump no ataque ao Capitólio explicado em horário nobre, sem transmissão na Fox News

Comissão de inquérito do Congresso dos Estados Unidos inicia hoje uma série de audições públicas sobre as investigações realizadas no último ano. Numa sessão que está a ser preparada por um experiente produtor de televisão, o painel pretende demonstrar que o ex-Presidente dos EUA sabia de tudo desde o primeiro momento.

Nos últimos 11 meses, nove congressistas norte-americanos dedicaram grande parte das suas vidas a montar o puzzle dos dias que rodearam a invasão do Capitólio dos Estados Unidos por apoiantes de Donald Trump, a 6 de Janeiro de 2021. O resultado desse trabalho vai começar a ser apresentado ao grande público na noite desta quinta-feira, em horário nobre e com transmissão nas principais cadeias de televisão norte-americanas, mas com uma notável excepção: a Fox News, o canal preferido de muitos apoiantes de Trump, não vai transmitir as audições públicas em directo e só interromperá a sua programação “se houver uma notícia que o justifique”.