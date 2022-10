Emma, a pónei de Isabel II, tem o futuro assegurado em Windsor

O Palácio de Buckingham informou, pelas redes sociais, que o animal permanecerá aos cuidados do Estábulo Real, divulgando uma nova fotografia da pónei de Fell que marcou presença no cortejo fúnebre da monarca.

O dia 19 de Setembro de 2022, data em que decorreram as exéquias de Isabel II, que se iniciaram pelas 10h30 e só viriam a terminar às 17h (pelo menos as manifestações públicas; em privado, ainda houve uma missa à porta fechada), foi uma segunda-feira cheia de momentos simbólicos.

Mas houve um que sobressaiu: o instante em que a pónei Emma, com o seu tratador Terry Pendry, se alinhou nos relvados de Windsor, entre tapetes de flores, para assistir à passagem do cortejo. E, no exacto momento em que o carro funerário ia passar pelo animal, Emma ergueu a pata direita da frente.

A devoção do equídeo, da raça Fell, originária do Noroeste de Inglaterra, foi notada por todos e não foi indiferente ao Palácio de Buckingham que, quase um mês depois, divulgou uma informação, através das redes sociais, em que garante que o futuro do pónei favorito da rainha está tratado: “A Emma continuará a ser muito amada e cuidada no Estábulo Real, em Windsor, e regularmente exercitada pela sua pequena, mas dedicada equipa.”

Em simultâneo, foi divulgada uma nova fotografia da pónei preta de Fell que Isabel II montou nos seus últimos anos. “Durante os últimos 15 anos, a rainha Isabel II montou regularmente Emma para exercício ligeiro nos terrenos em redor do Castelo de Windsor”, recordou o Palácio de Buckingham na publicação no Instagram.

Emma, revelou Pendry numa entrevista, em 2020, à Horse & Hound, era um dos cavalos preferidos da rainha. No Royal Windsor Horse Show, que deu início às celebrações do Jubileu de Platina, Emma integrou um espectáculo equestre. E Isabel II marcou presença no desfile (foi o único evento relacionado com o Jubileu em que esteve presente, além do Trooping the Colour, em Londres, a 2 de Junho) e elogiou o animal com orgulho.