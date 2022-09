Duarte Lima esperará julgamento em liberdade. Fica obrigado a apresentações periódicas à PSP

Antigo político é arguido no caso do homicídio de Rosalina Feteira, que foi companheira do milionário Lúcio Tomé Feteira até este falecer, em 2000. Duarte Lima foi libertado na quinta-feira mas por breves minutos, MP pediu revisão das medidas de coacção à ordem deste caso.

Duarte Lima fica obrigado a apresentações periódicas na PSP além do Termo de Identidade e Residência (TIR), que é inerente à condição de arguido. A decisão é da juíza do Tribunal de Sintra que vai julgar o processo do homicídio de Rosalina Feteira no qual o antigo líder parlamentar do PSD é arguido.

O antigo político poderá assim aguardar em liberdade pelo início do julgamento, previsto para 23 de Novembro.

Na quinta-feira Duarte Lima foi libertado por breves minutos da cadeia da Carregueira, onde cumpria uma pena de prisão por burla qualificada desde Abril de 2019, no âmbito do caso Homeland, relacionado com um negócio imobiliário de terrenos. O Tribunal da Relação de Lisboa decretou a sua libertação no âmbito de um recurso da defesa do antigo político, que viu recusado o pedido de liberdade condicional em Março.

Mas assim que colocou o pé fora da cadeia tinha um agente da PSP à sua espera para o deter novamente. Foi levado para uma esquadra em Casal de Cambra onde pernoitou. O Ministério Público do processo de homicídio de Rosalina Ribeiro, perante a libertação do antigo líder parlamentar do PSD, pediu para rever as medidas de coacção, tendo a juíza aceitado.

O julgamento deste processo, cuja investigação foi toda feita pelas autoridades brasileiras, deverá começar a 23 de Novembro, depois de sucessivos adiamentos devido à falta de notificação das testemunhas que residem no Brasil.

Ao que o PÚBLICO apurou, as autoridades brasileiras exigiram que o Tribunal de Sintra enviasse a identificação completa de cada uma das testemunhas, o que inclui até o nome dos respectivos pais.

Rosalina Ribeiro tinha 74 anos e foi companheira do milionário Lúcio Tomé Feteira até este falecer, em 2000, e foi assassinada a tiro em Dezembro de 2009, numa estrada, em Maricá, que fica nos arredores do Rio de Janeiro. Já passaram 11 anos. Pela sua morte o Ministério Público (MP) brasileiro acusou o ex-deputado do PSD Duarte Lima.

De acordo com a acusação do MP, Duarte Lima terá assassinado Rosalina Ribeiro para evitar que esta revelasse que ele tinha transferido para as suas contas (Duarte Lima era advogado de Rosalina) 5,2 milhões de euros para evitar que fossem arrestados pelos herdeiros de Lúcio Tomé Feteira.

Em Portugal, houve um processo relativo a estes milhões interposto pela filha de Tomé Feteira contra Duarte Lima, mas o ex-deputado foi absolvido do crime de abuso de confiança.