Comentário à última apresentação da alta velocidade em Portugal (entre as dezenas que já foram feitas)

O comboio de alta velocidade vai ligar Lisboa e Porto em 1h19, sem paragens, ou 1h45, incluindo três paragens, daqui a uma década. Pelo meio houve promessas que se repetem desde 1990. Desta vez será diferente? A análise ao projecto de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo é um dos temas deste Sobre Carris que aborda também as novidades da maior feira ferroviária do mundo — a Innotrans de Berlim —​ e a ligação ferroviária ao futuro Centro Hospitalar do Oeste.

