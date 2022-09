Outubro começa com calor — temperaturas vão voltar aos 30 graus em certas regiões do país

Os primeiros dias de Outubro prometem céu “pouco nublado ou limpo” e uma subida de temperatura, podendo as regiões Sul, Vale do Tejo e algumas partes do Vale do Douro chegar aos 30 graus.

O Verão já ficou para trás e os últimos dias trouxeram uma diminuição das temperaturas em várias partes do país. Ainda assim, segundo o IPMA, os primeiros dias de Outubro vão ser marcados pelo regresso do calor.

A partir de sábado, dia 1 de Outubro, as temperaturas vão voltar a subir no país, podendo atingir a casa dos 30 na região Sul, Vale do Tejo e em algumas partes do Vale do Douro. Mas nada que seja “anormal” nesta época do ano, explica ao PÚBLICO a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Paula Leitão. É, aliás, um “padrão muito frequente” que o Verão se prolongue até meados de Outubro.

Segundo as previsões que podem ser consultadas no site do IPMA, as temperaturas máximas deverão rondar, nos primeiros dias de Outubro, os 28ºC em Faro, 30ºC em Beja, 32ºC em Évora, 27ºC em Lisboa, 26ºC em Leiria, 30ºC em Castelo Branco, 22ºC em Aveiro e no Porto, 24ºC na Guarda e 28ºC em Bragança.

Prevê-se um céu “pouco nublado ou limpo” e “algum vento do quadrante leste, mas em geral fraco”, nota Paula Leitão. Porém, como todas as previsões, há que contemplar uma “margem de erro”, ressalva a meteorologista, mas tudo indica que é “uma tendência que parece ter alguma consistência”.

Até lá, os últimos dias de Setembro vão ser marcados por “dias mais característicos de Outono”, com possibilidade de formação de nevoeiro matinal e temperaturas amenas, podendo estas vir ainda a descer ligeiramente.

Na quinta-feira, dia 29, estão previstos períodos de chuva “significativa”, sobretudo durante a manhã e nas regiões Norte e Centro, assim como vento moderado a forte (30 a 45 km/h), que pode atingir rajadas até 70 km/h nas terras altas. As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 16ºC em Viseu e os 24ºC em Faro e Setúbal. Já as mínimas rondarão entre os 8ºC na Guarda e os 16ºC em Sagres.