Outono está a chegar, mas ainda vem aí calor

O Outono está prestes a começar, mas ainda poderá aproveitar o calor nos próximos dias. Apesar do mau tempo que se fez sentir no país na última semana, as previsões indicam que as temperaturas poderão chegar aos 33 graus Celsius neste fim-de-semana, o último de Verão antes do início da próxima estação a 23 de Setembro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas deverão rondar, neste sábado, os 26ºC em Bragança, 28ºC no Porto e Coimbra, 24ºC na Guarda, 25ºC em Aveiro, 29ºC em Leiria, 30ºC em Lisboa, 32ºC em Beja e Évora e 27ºC em Faro. Já as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 12ºC (Bragança) e os 19ºC (Portalegre).

No arquipélago dos Açores e da Madeira, os termómetros poderão oscilar, neste sábado, entre os 21ºC de mínima e os 27ºC de máxima.

A previsão das meteorologistas Madalena Rodrigues e Patrícia Marques para este sábado aponta para alguma “nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, e de evolução no interior Centro e Sul durante a tarde”, prevendo-se também uma “pequena subida da temperatura máxima” na região Sul do país.

Para domingo estão previstos “períodos de céu muito nublado”, com possibilidade de aguaceiros fortes em Coimbra e Lisboa. Porém, deverá registar-se uma “pequena subida de temperatura” em algumas regiões, com os termómetros a poderem chegar aos 33ºC em Évora.

O mau tempo regressa na segunda-feira, com o IPMA a prever “períodos de céu muito nublado” e aguaceiros em quase todo o território continental, com “possibilidade de ocorrência de trovoada” e uma “pequena descida da temperatura máxima na região Sul”.