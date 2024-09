Vento mais fraco, temperaturas baixas e chuva vão beneficiar o combate aos incêndios

O impacto deve sentir-se ainda esta quarta-feira, com a diminuição da temperatura e o vento a abrandar, mas só se prevê chuva em todo o território nacional a partir de sexta-feira.

“Tudo aponta para uma melhoria nas condições meteorológicas para o combate aos incêndios”, afirmou Patrícia Marques, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O impacto deve sentir-se ainda esta quarta-feira, com a diminuição da temperatura e o vento a abrandar, mas só se prevê chuva em todo o território nacional a partir de sexta-feira.

Esta manhã o vento “ainda sopra de leste” e moderado. “Não é ideal, mas já é menos intenso” já que o IPMA não tem tido qualquer registo de rajadas violentas, como tem ocorrido ao longo dos últimos dias nas zonas onde as chamas têm lavrado em vários distritos do Norte e Centro do país.

Ainda durante o final da tarde desta quarta-feira, as condições devem começar a facilitar o combate aos incêndios. O vento vai deixar de ser “tão quente e seco”, menos intenso e passará a soprar “de sul e depois de oeste” em todo o território — vai tornar-se menos volátil e imprevisível a propagação das chamas.

A próxima noite traz humidade e, com ela, uma descida das temperaturas em todo o território continental. O IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros a partir de quinta-feira na região Sul, mas no Norte e Centro, onde vários incêndios continuam a mobilizar mais de cinco mil operacionais, só devem chegar na sexta-feira.

A previsão actual indica que a chuva deve manter-se ao longo da próxima semana, ainda que com pouca intensidade.