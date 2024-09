O Verão ainda não acabou: fim-de-semana com noites tropicais e temperaturas nos 30°C

Diz-se de Setembro que “ou seca as fontes ou leva as pontes” - este ano, o mês que marca o fim do Verão irá pender para a primeira opção. Portugal continental deverá registar temperaturas durante o fim-de-semana e o início de semana "acima do usual" para o mês de Setembro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Os valores da temperatura do ar irão aumentar, de forma gradual, a partir de hoje, sexta-feira, dia 13, e até ao próximo dia 16, e a subida mais significativa será sentida no litoral Norte e Centro", indica o instituto em comunicado.

De acordo com o IPMA, "esperam-se valores de temperatura máxima acima dos 30 graus Celsius, na generalidade do território, com alguns locais da região Sul a atingirem valores acima de 35°C".

As temperaturas manter-se-ão acima da média para este período no início da semana, descreve ao PÚBLICO Patrícia Gomes, do IPMA, com uma ligeira descida de temperatura a partir de terça-feira, que começará a notar-se mais ao final da semana - nessa altura, contudo, “também começa a incerteza associada”, explica a meteorologista.

Noites tropicais

Neste fim-de-semana, também a temperatura mínima no continente "irá registar uma subida, em especial na região do vale do Tejo e no Alto Alentejo, onde se esperam valores mínimos acima de 20°C (noites tropicais)".

"As temperaturas previstas são claramente acima do usual para o mês de Setembro, não sendo de excluir o registo de uma onda de calor em alguns locais, mas não de forma generalizada no território continental", alerta o IPMA. Estas ondas de calor, muito localizadas, poderão ocorrer em alguns locais da região Centro, como Dois Portos (Torres Vedras) e Lousã, e do interior do distrito de Setúbal, como Alcácer do Sal e Alvalade (Santiago do Cacém), explica ao PÚBLICO Patrícia Gomes, do IPMA.

O IPMA prevê também valores abaixo do normal (-30 a -1 mm) na precipitação total semanal entre 16 e 22 de Setembro. A semana seguinte, de 23 a 29 de Setembro, também terá ainda valores de precipitação abaixo do normal (-10 a -1 mm) “para locais dispersos no território”.

Já nas ilhas, as temperaturas máximas no fim-de-semana rondarão os 27°C, de acordo com as previsões do IPMA. Tanto os arquipélagos dos Açores como da Madeira terão céu nublado no fim-de-semana.

O IPMA vai emitir aviso de tempo quente para alguns distritos do litoral

Aviso de tempo quente

Já "o vento irá soprar do quadrante leste, com alguma entrada de brisa marítima no litoral oeste durante a tarde, estando prevista uma intensificação do vento nas terras altas a partir do final da tarde de domingo". Estas condições meteorológicas serão influenciadas pela presença de um anticiclone localizado nas ilhas Britânicas, segundo descreve o IPMA.

Por seu turno, na costa sul do Algarve "estão previstas ondas de sueste até 1,5 metros, com a temperatura da água do mar da ordem de 18°C, podendo aumentar ligeiramente nos próximos dias". Na costa ocidental, a altura significativa das ondas não irá ultrapassar 1,5 metros e a temperatura da água do mar variará entre 14 e 16°C.

"Devido a esta situação, o IPMA vai emitir aviso de tempo quente para alguns distritos do litoral", refere ainda a nota.

Perigo de incêndio em dezenas de concelhos

O IPMA informou também que cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão em perigo máximo de incêndio rural.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na sequência desta previsão, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) informou na quinta-feira, em comunicado, que as regiões do interior Norte e Centro, Alto Alentejo e Algarve vão estar sob perigo muito elevado de incêndio rural nos próximos dias.

As condições atmosféricas previstas traduzem-se no "aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", e no aumento da dificuldade no combate às chamas.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.