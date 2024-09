Cinco distritos em aviso amarelo. IPMA prevê trovoada e chuva para esta quinta e sexta-feira

Esta quinta e sexta-feira podem ficar marcadas por vento, precipitação e trovoadas, de acordo com a actualização mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Uma depressão com centro a Oeste do território continental e um "vale depressionário em altitude com deslocamento para Sul/Sudoeste" podem levar a que esta quinta-feira, mais provavelmente no interior do país, fique marcada pela ocorrência de aguaceiros dispersos. Estes poderão ser acompanhados de trovoada e "rajadas convectivas".

Esta situação, descrita pelo IPMA como sendo de "instabilidade atmosférica", juntamente com os incêndios que têm assolado o país desde domingo passado, podem originar nuvens do "tipo pirocúmulo", com potencial de alterar "o regime de ventos local".

Estas alterações meteorológicas associadas à precipitação podem trazer problemas para as regiões que ficaram vulneráveis após os incêndios: o risco de escorrências, ou deslizamento de terras, consequência da perda de cobertura de vegetação.

Já no dia 20, sexta-feira, prevê-se a ocorrência de aguaceiros fortes, nomeadamente nas regiões do Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral e nas zonas montanhosas. Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo sob aviso amarelo. Pode ocorrer trovoada, embora seja pouco provável.

Consequência dos incêndios e dadas as condições de vento, a qualidade do ar mantém-se comprometida, devido à "pluma de cinzas de enormes dimensões".