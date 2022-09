Atirador abre fogo numa escola russa e faz pelo menos seis mortos e 20 feridos

O motivo do tiroteio é, ainda, desconhecido. No local estão ambulâncias e serviços de segurança russos.

Um atirador abriu fogo numa escola em Izhevsk, na Rússia, durante a manhã desta segunda-feira. De acordo com funcionários russos, pelo menos seis pessoas morreram e 20 ficaram feridas.

O tiroteio ocorreu na escola número 88, na cidade de Izhevsk, onde estudam cerca de mil alunos, avança a BBC. No local estão ambulâncias e serviços de segurança russos. “A polícia dirigiu-se imediatamente para o local do crime”, afirmaram fontes policiais à agência TASS. A administração da escola avançou que os estudantes e os cerca de 80 professores da escola já foram retirados do local.

De acordo com a agência noticiosa RIA, o governador regional, Alexander Brechalov, anunciou no Telegram que um homem não identificado tinha entrado na escola e disparado. O atirador matou pelo menos um segurança. Brechalov acrescentou que entre os mortos e feridos estão estudantes da escola.

O atirador ter-se-á suicidado após o ataque. De acordo com a BBC, o motivo do tiroteio é, ainda, desconhecido.

A escola 88 localiza-se no centro de Izhevsk, uma cidade com cerca de 650.000 habitantes.