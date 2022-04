Tiroteio em infantário da Rússia mata educadora e duas crianças

Um homem armado entrou num infantário na manhã desta terça-feira na cidade russa de Ulianovsk​ e matou uma educadora de infância e duas crianças, confirmaram as autoridades regionais.

As crianças mortas têm entre três e seis anos, de acordo com as informações divulgadas pelo Governo regional. Foi ainda confirmado que o atirador cometeu suicídio após o ataque no infantário.

Na origem do incidente poderá estar um conflito doméstico, de acordo com a informação avançada pela agência de notícias russa TASS. O atirador terá decidido entrar no infantário na hora de sesta das crianças.