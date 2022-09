A extrema-direita não se normaliza sem combate

A anunciada vitória de Giorgia Meloni e da coligação que lidera em Itália reacendeu o velho problema de saber como se lida com o elefante da extrema-direita na sala da democracia. A discussão ganha particular relevância nestes tempos inquietantes. Depois dos primeiros sintomas da emergência do populismo nacionalista, xenófobo e iliberal nos anos de 1990, a democracia europeia foi incapaz de encontrar antídotos para o travar.