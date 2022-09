Subida das taxas pode reduzir novos empréstimos à habitação em 30%

As taxas Euribor têm vindo a subir de forma muito acentuada nas últimas semanas, agravando de forma gradual os encargos com juros dos empréstimos existentes, e de forma imediata os novos contratos. Mas a subida do preço do dinheiro traz outra consequência, menos visível, que se colocará a quem pretenda comprar casa a crédito e que passa pela redução da capacidade para aceder a novos empréstimos. É que, quanto maior for a subida das taxas de juro, menor será o montante que os bancos estão autorizados a emprestar, podendo a redução atingir cerca de 30% já no próximo mês, tendo em conta o actual nível das taxas face ao que se verificava no início do ano.