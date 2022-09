Diga-me, caro leitor: quanta verdade consegue suportar?

À minha frente, no local onde escrevo estes textos, tenho um pequeno quadro com uma famosa citação de Almada Negreiros: “Quando eu nasci, as frases que hão-de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa – salvar a humanidade.” O que ali se diz sobre a humanidade poderia ser dito de Portugal. Os livros que já foram escritos com as soluções para a salvação da pátria e o caminho para o seu inabalável progresso poderiam encher várias bibliotecas – e muitos deles são excelentes livros, com excelentes soluções. Só falta mesmo a pátria progredir e salvar-se.