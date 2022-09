Pretensos referendos para anexação russa já decorrem em zonas ocupadas da Ucrânia

Votação decorre até terça-feira e as principais organizações internacionais não lhe reconhecem legalidade.

Tal como tinha foi anunciado há apenas três dias, começaram esta sexta-feira os pretensos referendos de anexação pela Rússia em quatro regiões da Ucrânia sob ocupação militar russa ou controladas por separatistas pró-russos.

A votação decorre até terça-feira nas autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no Leste da Ucrânia, e nas regiões parcialmente ocupadas de Kherson e Zaporijjia, a Sul.

A pergunta dos pretensos referendos – cuja legalidade não é reconhecida pelas principais organizações internacionais – é semelhante nos quatro casos. “É favorável a que Zaporijjia deixe a Ucrânia, constitua um estado independente e se junte à Federação Russa?”, diz o boletim daquela região. Em Kherson muda apenas o nome da zona e, nos casos de Donetsk e Lugansk, a pergunta já não menciona a formação de um estado independente.

Esta sexta, órgãos de comunicação social russos, como a agência Tass, divulgaram vídeos de habitantes das quatro regiões a votar nos átrios dos prédios em que residem, em jardins e noutros locais públicos, rodeados por funcionários, jornalistas e, por vezes, soldados. Nessas imagens não são mostradas cabines de voto e os eleitores colocam a sua cruzinha à vista de todos.

O governador ucraniano de Lugansk, uma região que está quase totalmente sob ocupação de militares russos ou de separatistas, afirmou que os cidadãos estão a ser coagidos a votar. “Numa empresa de Bilovodsk, o patrão anunciou a todos os empregados que a participação era obrigatória. Quem não participar na votação será automaticamente despedido”, denunciou Serguei Haidai. O político disse ainda, no seu canal de Telegram, que a recolha de votos está a ser feita com escolta de homens armados e que as casas são revistadas para verificar se nelas há homens em idade de combate.

“Estamos a regressar a casa!”, congratulou-se, por sua vez, Vladimir Rogov, alto funcionário da administração político-militar de Zaporijjia que foi nomeada por Moscovo.