Rússia perde o controlo total de Lugansk. “Ocupantes estão em pânico”, diz Zelensky

A Rússia perdeu esta segunda-feira o controlo total da região de Lugansk, um dos grandes objectivos do Kremlin na Ucrânia, conquistado pelas suas tropas no início de Julho — mas apenas por dois meses e meio.

Segundo avançou o governador ucraniano da região, Sergei Gaidai, as forças de Kiev conseguiram recuperar “completamente” o controlo da cidade de Bilohorivka, perto de Lisichansk, uma das zonas estratégicas para o domínio russo da região.

“Em breve iremos expulsar esta escumalha daqui com uma vassoura”, reforçou. “Passo a passo, centímetro a centímetro, libertaremos toda a nossa terra dos invasores.”

Num vídeo partilhado no Telegram, é possível ver soldados ucranianos a percorrer uma vila totalmente destruída, entre artilharia e tanques de guerra destruídos ou abandonados.

De acordo com a Reuters, as tropas ucranianas deslocam-se cada vez mais rumo ao interior do território recentemente abandonado pela Rússia. “Vai haver luta por cada centímetro”, escreveu Gaidai também no Telegram. “O inimigo está a preparar a sua defesa, por isso não vamos simplesmente marchar para o interior da região.”

“Os ocupantes estão claramente em pânico”, disse Volodymyr Zelensky numa entrevista televisiva durante a noite de segunda-feira. As forças ucranianas estão agora a focar-se na “velocidade”, afirma: “A velocidade a que as tropas se estão a movimentar. A velocidade com que recuperamos a vida normal.”

O líder ucraniano também insinuou que usaria um discurso em vídeo para a Assembleia Geral das Nações Unidas na quarta-feira para apelar aos países para acelerarem a entrega de armas e ajuda.

“Estamos a fazer tudo para assegurar que as necessidades da Ucrânia sejam satisfeitas a todos os níveis — defesa, financeiro, económico, diplomático”, disse Zelensky.