Fundação “la Caixa” atribui quase nove milhões de euros a investigação portuguesa em saúde

Do envelhecimento à psiquiatria, a fundação espanhola selecionou 33 projectos espanhóis e portugueses na área da biomedicina e da saúde. Treze desses trabalhos são em Portugal, mais de metade em Lisboa.

Há mais 13 projectos portugueses em biomedicina e saúde financiados pela Fundação “la Caixa”. No total, são 8,8 milhões de euros atribuídos a investigadores portugueses nesta edição do concurso CaixaResearch de Investigação em Saúde, que premiou ainda 20 projectos espanhóis – no total são mais de 23 milhões de euros.