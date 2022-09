Kamram Ali: a viagem de bicicleta como forma de questionar a vida e melhorar o mundo

É paquistanês, fez-se programador informático na Alemanha para cumprir a promessa que fez à família, de construir uma carreira e “ser alguém”. Depois de ter um doutoramento no bolso, largou tudo e fez-se à estrada. E à vida. É a pedalar uma bicicleta pelas estradas mais inóspitas do planeta que lhe encontrou o sentido: contando a sua história e as histórias de quem com ele cruza o caminho.