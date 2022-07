Festival de bloggers de viagem portugueses traz o mundo a Matosinhos

O festival da associação de bloggers está de volta em Setembro com “alguns dos viajantes mais icónicos do planeta”. Aqui incluem-se, entre outros, o aventureiro Jackson Groves, a fotógrafa Ana Abrão, o ciclista Kamran Ali, o médico e cronista Gustavo Carona ou o jornalista da Fugas Luís Octávio Costa.

Depois de um primeiro encontro em 2019 e de dois anos de pandemia, a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) volta a levar a palco “alguns dos viajantes mais icónicos do planeta, fotógrafos, videógrafos e escritores”, desta vez em Matosinhos.

No ABVP Travel Fest, a decorrer entre 17 e 18 de Setembro, prometem-se “momentos de aprendizagem, partilha de ideias e experiências, convívio e networking”, com espaço para “inspirar bloggers de viagens e amantes da arte de viajar”, mas também debater temas transversais como “a sustentabilidade, a ética, o turismo ou o ambiente”. O objectivo, sublinha o site, passa por “reflectir, contribuir para (re)imaginar e redefinir a indústria e o mundo de viagens”, em linha com os valores da associação.

Com várias figuras de renome, nacionais e internacionais, não faltarão “testemunhos inspiradores, na primeira pessoa, em temáticas tão distintas como viajar com um propósito, a produção literária de viagens ou os desafios de longas aventuras de bicicleta e da viagem a solo no feminino, entre outros”, sublinha a associação em comunicado.

Entre os oradores confirmados estão nomes internacionais como Jackson Groves (The Journey Era), um “aventureiro australiano apaixonado por trekking” que contará “uma pequena história sobre explorar lugares, possibilidades e potencial”. Já Ana Abrão, fotógrafa brasileira, leva o multipremiado livro Outros Mundos, sobre “um ano, um mês e uma semana de aventuras e fotografias na Ásia”; enquanto Kamran Ali (Kamran on bike) recordará as suas histórias enquanto ciclista paquistanês.

Oliver Astrologo, “director de cinema e fotógrafo italiano que cria experiências visuais e emocionais únicas” falará sobre “o poder dos vídeos de viagem”; e a espanhola Andrea Bergareche (Lápiz Nómada) trará “uma perspectiva feminina sobre blogues de viagem”.

O elenco conta ainda com vários profissionais portugueses: o jornalista da Fugas Luís Octávio Costa (@Kitato) leva a palco o tema “storytelling no Instagram”, enquanto o jornalista e escritor Paulo Moura detalhará o processo de “criação literária: da observação à escrita”. Já o médico e cronista do PÚBLICO Gustavo Carona contará como é “viajar com um propósito”; e o alemão Andreas Noe (The Trash Traveler), a viver em Portugal desde 2017 e que acaba de percorrer o país em bicicleta, vai levar a palco a sua experiência sobre como consciencializar para o desperdício e lixo “com diversão e positivismo”.

Para Filipe Morato Gomes, presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, será “um festival extraordinariamente inspirador”, unindo em palco “bloggers portugueses com grandes nomes internacionais do mundo das viagens, das causas socioambientais e da produção de conteúdos, e ainda o público apaixonado por estas temáticas”, antecipa em comunicado.

Rui Barbosa Baptista, vice-presidente da associação e autor do blogue Bornfreee , destaca ainda a realização de duas mesas redondas intituladas “Sustentabilidade no Turismo de Natureza” e “Volunturismo: fazer a diferença ou oportunismo”, com as quais se pretende “contribuir para a discussão serena sobre temáticas tão relevantes no mundo das viagens actual como são a sustentabilidade ambiental e social dos territórios e a dialéctica entre voluntariado genuíno e o negócio do volunturismo”.

O evento, destaca o site, é também “uma oportunidade de reconectar as pessoas da comunidade de viagens” e “de fazer networking cara a cara”. Além das palestras e mesas redondas, estão previstas “visitas guiadas e outras actividades gratuitas em Matosinhos para os participantes na sexta-feira, dia 16”.

A entrada no evento custa 30€ (acesso aos dois dias), existindo “condições especiais para os bloggers associados”.