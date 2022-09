Instagram lança ferramentas para dar mais controlo aos pais

As novas ferramentas, que chegam esta semana a Portugal, permitem monitorizar e limitar o tempo que os mais novos passam na app .

O Instagram quer mostrar que é uma app segura para os adolescentes. Esta quinta-feira, a rede social de Mark Zuckerberg anunciou a chegada de novas ferramentas de supervisão parental a Portugal que permitem monitorizar o tempo que os mais novos passam na rede social, bem como estabelecer limites diários e pausas obrigatórias.

Os controlos, que foram lançados nos Estados Unidos em Março, podem ser encontrados no Centro de Família do Instagram. O objectivo é dar aos pais mais poder e informação sobre o que os filhos fazem naquela plataforma que aceita utilizadores a partir dos 13 anos de idade. Sempre que um adolescente bloquear ou denunciar uma determinada conta ou publicação, os pais também serão avisados.

"A nossa visão para o Centro de Família é permitir que pais e encarregados de educação ajudem os seus adolescentes a gerir experiências através das tecnologias Meta, a partir de um lugar central”, escreveu o responsável do Instagram, Adam Mosseri, numa publicação em Março.

Para começar a usar as ferramentas, os pais precisam de ter uma conta no Instagram. Só depois é que o adulto pode enviar um convite para supervisionar a conta de um adolescente (o adolescente tem de aceitar).

Impacto do Instagram nos mais novos

As novidades chegam meses depois de a Meta (dona do Instagram, Facebook e WhatsApp) ser acusada de esconder os resultados de estudos internos que sugerem que o Instagram piora a auto-estima e a imagem corporal dos jovens. Em Julho deste ano, duas famílias norte-americanas também processaram a Meta por incentivar distúrbios alimentares em adolescentes através da rede social.

As controvérsias foram um dos motivos que levaram a gigante a travar planos para lançar o Messenger Kids, uma app anunciada em 2017 para crianças dos seis aos 12 anos falarem com os amigos e familiares, na Europa.

A equipa da Meta insiste que também está a trabalhar noutras ferramentas, independentes dos controlos parentais, que aumentem a segurança na plataforma. O Instagram, por exemplo, está a testar uma ferramenta sonora para encorajar os adolescentes que estão sempre a ver a mesma coisa na plataforma (por exemplo, imagens sobre dietas) a pesquisarem outras coisas. Quem passar muito tempo seguido no Instagram vai receber um alerta para fazer uma pausa. Estas funcionalidades foram inicialmente anunciadas em Outubro de 2021.

Desde 2020 que a rival TikTok inclui um “modo de segurança familiar” que permite aos pais controlar a forma como os adolescentes usam a rede social. Inclui ferramentas para gerir o tempo que os menores passam na aplicação, as mensagens que recebem e a capacidade de limitar o conteúdo a publicações apropriado para todas as audiências (por exemplo, sem profanidade). Para o fazer, porém, os pais também têm de criar uma conta no TikTok.